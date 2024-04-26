Система долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами была запущена в России в 2018 году. Она подразумевает сопровождение и реабилитацию, в том числе на дому, для тех людей, которые частично или полностью потеряли способность повседневно жить самостоятельно, без посторонней поддержки. Сначала она действовала в пилотных регионах, а с сентября 2023 года — во всех регионах России. В 2023 году из федерального бюджета на финансирование СДУ предусмотрены средства в объеме 10,9 млрд руб., в 2024 году — 11,8 млрд руб. В Минтруде отметили, что параметры финансирования на 2025–2026 годы будут уточнены позднее.

По данным “Ъ”, к 2030 году при распространении на всю страну она может потребовать от 300 млрд до 600 млрд руб. в год, а число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, число клиентов — до 1,9 млн. Это почти в пять раз больше, чем занято в отрасли со стороны государства сейчас (114 тыс. человек, по данным Росстата), и сопоставимо с числом врачей в государственных больницах (575 тыс.). Часть необходимых соцработников будет нанято напрямую государством, но бОльшая часть таких рабочих мест будет создана в негосударственном секторе: предполагается, что их будут обеспечивать в том числе профильные НКО.