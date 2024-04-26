«Приоритет для Фонда "Орион" — помощь с протезированием и медицинским оборудованием»

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» поддерживает жителей новых регионов России и ветеранов уже почти полтора года. Глава его Попечительского совета Ксения Шойгу — о том, в чем смысл работы этой организации, какие направления деятельности у нее есть сейчас и как Фонд планирует расширять свою работу в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Попечительского совета Фонда «Орион» Ксения Шойгу

Фото: Предоставлено Фондом «Орион» Глава Попечительского совета Фонда «Орион» Ксения Шойгу

Фото: Предоставлено Фондом «Орион»

— Фонд «Орион» существует уже почти полтора года. Почему вы ранее не давали больших интервью о его деятельности?

— Мне всегда казалось, что надо делать, а не рассказывать о том, как и что ты делаешь. Я и сейчас так думаю, позиция поменялась лишь в одном: теперь рассказ — это тоже дело… Это понимание приходило постепенно: чем глубже ты погружаешься в работу Фонда, тем больше понимаешь, что для благотворительности публичность важна — это совсем другой мир, и о нем не принято говорить. Любое мое интервью (особенно в таком уважаемом издании, как «Коммерсантъ») помогает искать новых партнеров для благотворительных проектов, помогает тем, кто нуждается в помощи, найти нас и получить то, что им нужно, а многим помогает просто задуматься, чем он может помочь. Поэтому наша небольшая волонтерская команда Фонда (почти все сотрудники работают на безвозмездной основе) приняла решение поделиться результатами работы в новых регионах России и рассказать о том, чем мы планируем заниматься в будущем.

— В чем был изначальный смысл создания Фонда для вас? Как возникла эта идея?

— Я думаю, что это был такой общий порыв всего спортивного проекта «Лига Героев» (проект по развитию массового спорта в России.— “Ъ”). Мы уже не компания, а почти семья: вместе больше десяти лет и хорошо друг друга понимаем. Когда новые регионы официально стали частью России, стало понятно, что следующая задача — обеспечить их жителям нормальную жизнь, насколько это возможно в новых условиях. И мы решили, что хотим принять участие в этом, хотим им помогать. Но желание помогать — это же про эмоции. А чтобы помощь была эффективной, чтобы она доходила до тех, кто в ней нуждается, конечно, нужна какая-то организационная структура. Поэтому мы приняли решение основать Фонд «Орион». При этом еще раз подчеркну, что, у нас в Фонде только два отдельных сотрудника — все остальные, кто задействован в «Лиге Героев», работают и в нем.

— Как людям удается совмещать два проекта одновременно?

— Во-первых, «Лига Героев» все-таки проект с сезонными пиками активности. Зимой и осенью мы работаем не так интенсивно, как во время сезона «Гонки Героев» (забег с препятствиями.— “Ъ”). Во-вторых, поскольку, как я уже сказала, изначально идеей помогать загорелись у нас все, ребята хотели оказывать эту помощь именно своими руками.

— Как выглядела ваша первая благотворительная акция? С чего вы начали?

— Мы дарили подарки детям в четырех новых регионах РФ и на части территории Харьковской области на Новый, 2023 год. Нам особенно хотелось чем-то порадовать детей, которые находятся на длительном лечении, являются инвалидами или стали сиротами. Как сейчас помню, как мы всем офисом выбирали эти подарки: нам хотелось найти классные новогодние наборы конфет и игрушки. Сами знаете, там обычно много карамелек, мало шоколада, а всегда хочется наоборот, и вот мы вместе выбирали, пробовали. Решила начать с новогодней акции, потому что как организатор массовых мероприятий точно знаю и верю: праздник должен быть у всех. Собрать средства на них нам помогли и участники наших проектов, в особенности партнеры, меценаты и друзья «Лиги Героев». В итоге мы приобрели 235 тыс. таких подарков, привезли их в регионы, а там дальше их раздавали уже и мы сами, и волонтеры «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

— Они выступили вашими партнерами в этой акции?

— Да, мы все-таки относительно небольшая команда и постоянно находимся в Москве. А у ОНФ есть волонтеры именно в новых регионах, поэтому было логично объединить наши усилия с ними. ОНФ работает вместе с нами и сейчас помогает в организации различных акций, с одной стороны, а с другой, передает нам просьбы о помощи, которые поступают к ним от местных жителей. Понятно, что к нам обращаются и напрямую, но через ОНФ тоже можно.

— Хорошо, вот вы подготовили подарки детям. А что было дальше?

— Мы начали организовывать небольшие развлекательные мероприятия, новогодние елки. Для детей, потерявших члена семьи, тех, кто проживает в детдомах и интернатах, всего в разных местах мы провели 33 такие встречи. Понятно, что у нас не было задачи охватить этим сразу большое число людей: крупное мероприятие провести нельзя, его не согласует местная администрация из соображений безопасности, и это абсолютно логично.

Я стараюсь довольно часто приезжать сама. В первый раз была как раз на елках в ЛНР и ДНР, после представлений я обычно говорю с детьми, с их родителями. Собственно, из этих разговоров и появилась идея нашего следующего проекта: помогать школам с ремонтом и спортивным оборудованием.

Спорт — это же наша сфера из-за «Лиги Героев». Мы в этом разбираемся, понимаем, какие для тренировок и соревнований нужны условия. Поэтому мы решили, что будем работать с такими запросами от школ и детских домов в новых регионах.

— А о чем просили чаще всего?

— В первую очередь помочь с ремонтом — понятно, что многие школы пострадали от обстрелов украинской армии. Они лишились окон, пострадали напольное покрытие, кровля. И наша задача была в том, чтобы доставить им строительные материалы. Потом, конечно, были и запросы на спортивное оборудование, на инвентарь. Это уже не связано с военными действиями, просто многие школы — старые, там все уже было изношено настолько, что невозможно пользоваться. Поэтому мы привозили и боксерские перчатки, и теннисные столы, и велотренажеры.

— А насколько это вписывалось в общую ситуацию в ДНР и ЛНР, например? То есть можно переоборудовать школу, но если дорога, по которой до нее нужно ехать, разбита, то школьники все равно не могут туда попасть.

— Вы знаете, вот как раз дороги там везде уже отремонтированы. Это меня поразило, когда мы в первые разы приезжали. То есть ты можешь быть достаточно близко к линии соприкосновения, но ехать по отличной дороге. При этом дороги — это первое, по чему били, поскольку дороги являются важнейшей инфраструктурой не только для гражданского населения, но и для военных. Жизнь начинается с коммуникаций и дорог, поэтому, как мне кажется, первостепенная задача администраций и правительства была в том, чтобы как можно быстрее их восстановить — и это к счастью, уже во многом удалось. Кстати, вот еще одна деталь, на которую я обратила внимание, когда там была,— на то, как местные жители относятся к своим дворам. Там везде очень чисто, несмотря на то что многое разрушено, несмотря на то что еще во многих районах прилетает. Во многих дворах у многоквартирных домов как-то специально высажены деревья, в садах у частных домов — тоже. Все это там сейчас цветет уже — там везде очень красиво было, когда мы последний раз в начале апреля ездили. И люди за этим следят: убирают мусор, листву. Я вот в последний приезд увидела на улице у пятиэтажки тетечку с граблями, причем было видно, что она не из коммунальной службы, она тут живет — и вот убирает прошлогодние листья вокруг дома, чтобы молодая трава быстрее росла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Фондом «Орион» Фото: Предоставлено Фондом «Орион»

— Сейчас ваш Фонд, помимо поставок спортивного инвентаря и строительных материалов, занимается еще и закупками протезов. Почему вы расширили свою работу еще и в этом направлении?

— Так же, как и с ремонтом школ, это изначально шло от обращений. То есть к нам по нескольким каналам пришла информация, что люди по разным причинам не могут обеспечить себя протезами с помощью стандартных процедур. Ведь протез делается под конкретного человека и может быть очень дорогим, поэтому многим, чтобы его купить, нужна помощь или государства, или специализированного фонда. Вот мы и будем выступать таким фондом. Пока мы обеспечили протезами 20 человек, в этом году планируем довести эту цифру до 100.

— Были ли у вас какие-то сложности с закупкой протезов? Часть компаний, которые поставляли их в РФ, ушли с нашего рынка.

— Я бы не сказала, что это заметная проблема. Но понятно, что хотелось бы использовать больше отечественных протезов хорошего качества. Мы собирали фокус-группу и сейчас будем подводить с ней итоги относительно того, какие лучше — немецкие, российские, чтобы дать нормальную обратную связь российским компаниям.

— Фокус-группу?

— Да, мы предложили нескольким людям, которые сейчас находятся в госпиталях для протезирования, протестировать различные протезы: и российские, и иностранные. Тех, кто согласен, мы обеспечиваем протезом и потом собираем отзывы.

С учетом того, что разница в стоимости между, например, немецкими и российскими протезами может быть в несколько раз, то очевидно, что для нас, как гуманитарного Фонда, это очень важно. То есть, если мы подтвердим, что действительно российские протезы ничуть не хуже немецких или через какую-то итерацию они будут ничуть не хуже немецких, то тогда мы, абсолютно точно, с одной стороны, инвестируем в собственную экономику и в ее развитие, а с другой стороны, мы просто больше протезов закупим. С протезами же ситуация принципиально иная по сравнению с другими товарами: если конфеты или строительные материалы можно купить со скидкой за объем или за оплату в определенный момент, то с протезами никакой системы скидок быть не может. А у нас цель — в этом году выдать их большему числу людей.

— А еще какие-то запросы, связанные с медициной, у Фонда бывают?

— Да, мы также помогаем медицинским учреждениям. Вот, например, недавно, в апреле, мы ездили в Амвросиевский центр реабилитации. Это удивительное место: они окружили своих пациентов необходимой заботой. Обстановка очень располагает, и сделано все для того, чтобы люди, которые пострадали, смогли восстановиться и снова стать здоровыми. У них очень хорошие результаты по прогрессу их пациентов: нам рассказывали, что за последние несколько месяцев от них на своих ногах ушли пять человек, которые изначально должны были остаться лежачими больными на всю жизнь.

Этому центру мы привезли новый автомобиль «Соболь», модернизированный специально под потребности маломобильных пациентов: им нужно сейчас перевозить лежачих пациентов и пациентов-колясочников. Кое-что по хозяйственной части тоже привезли и, конечно, будем помогать дальше.

— При этом я так понимаю, что и спортивный инвентарь вы привозите по-прежнему?

— Да, эта часть нашей работы от того, что мы начали заниматься медициной, никуда не делась. В эту же поездку в апреле мы привезли инвентарь Макеевскому городскому центру физического здоровья населения «Спорт для всех». Мы привезли все необходимое для футбола, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, шахмат и дартса, а также беговую дорожку и велотренажер.

Еще заехали в Зугрэсскую школу-интернат №31, где обучаются дети с ограниченными возможностями. Там очень колоритная директор, она произвела на меня большое впечатление. Когда мы приехали, она сразу стала нас спрашивать, кто мы, что нам показать, что мы можем сделать. Начала рассказывать, что им нужно, и было видно, что за свой интернат, за детей, которые у нее там живут, она прямо горой стоит. А она 25 лет им руководит, между прочим, не одно поколение уже воспитала. И вот мы идем по этому интернату, она нам показывает, что нужно сделать, где необходим ремонт, и мы понимаем, что, даже если там не все в порядке, видно, что за этим интернатом следят, как за своим домом. Все, может быть, неновое и недорогое, но все опрятное, все с душой сделано. Обои везде разные, но везде аккуратные и на детскую тематику, шторы красивые, сшитые самостоятельно. Кубки стоят на видном месте — ее воспитанники регулярно занимают призовые места на танцевальных конкурсах по разным народным танцам. Они и сейчас в разные места ездят выступать. Должны были даже в Санкт-Петербурге в мае быть, но не сложилось по датам. Мы решили, что мы тогда их сами в Питер привезем на экскурсию, у нас же там проект «Кронштадт. Остров фортов». Вот все там им покажем.

— Как вы хотите развивать Фонд в этом году? Будете ли брать новые направления деятельности?

— Сейчас обсуждаем решение на постоянной основе оказывать поддержку детским домам и интернатам во всех четырех новых республиках. Пока начнем с одного воспитательного заведения в каждом регионе. Работаем над тем, чтобы обеспечить поддержку юных спортсменов Донбасса, рассматриваем возможность провести турнир между юношеской сборной командой ЛДНР и их ровесниками из ведущих российских футбольных клубов. Будем организовывать спортивные мероприятия и в самих новых регионах — в 2023 году при поддержке «Лиги Героев» в Шахтерске и Краснодоне мы делали легкоатлетические забеги.

Также мы получили несколько запросов на помощь с временным размещением от жителей Белгородской области, оказавшихся в непростой ситуации. Сейчас прорабатываем этот вопрос.

При этом наш приоритет по-прежнему медицина: будем помогать и с протезированием, и с оборудованием для госпиталей.

— Будете ли вы организовывать какие-то публичные акции в городах проведения ваших спортивных мероприятий? Чтобы дать людям возможность присоединиться к вашим инициативам?

— В феврале этого года мы уже провели акцию по сбору донорской крови для всех нуждающихся в Центре переливания крови НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского. Нас поддержали тогда актер и режиссер Иван Иванович Охлобыстин и гроссмейстер Сергей Карякин, которые входят в Попечительский совет нашего Фонда. Как и народный артист России Дмитрий Певцов, к слову. Надеюсь, продолжим организовывать такие мероприятия и дальше, в других крупных российских городах.

— Чем занимается Попечительский совет? В чем состоит его задача? Популяризовать деятельность Фонда?

— Да, в какой-то степени. Но важнее то, что члены Совета сами по себе медийные люди и к ним регулярно обращаются за помощью. То есть у нас есть еще один канал, чтобы узнавать, что нужно людям. Кроме того, Совет контролирует наши расходы, а также высказывает мнение относительно новых видов деятельности, которыми планирует заниматься Фонд.

— А есть ли у вас какие-то цели именно в части развития организационной структуры Фонда?

В перспективе, конечно, мы хотели бы создать свой эндаумент-фонд, чтобы иметь возможность четче планировать свою деятельность, заранее понимать, на какую сумму мы можем рассчитывать, чтобы и дальше помогать людям.

Интервью взяла Елена Петрова