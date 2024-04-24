В Тюменской области запрет на посещение лесов продлили до 15 мая

Запрет на посещение лесов на территории Тюменской области продлили до 15 мая. Соответствующее решение приняли власти региона, сообщили в информационном центре областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, тюменцам запретили посещать леса, разводить костры, сжигать мусор, а также использовать пиротехнику с 5 апреля (за исключением случаев, когда нахождение в лесу является законным согласно постановлению). Такие меры были приняты с целью противопожарной безопасности.

По данным правительства, в связи с наступлением теплой погоды увеличивается риск возникновения крупных пожаров. Пожароопасный сезон в регионе также начался с 5 апреля.

Полина Хабарова

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