Доля онлайн-продаж билетов на поезда дальнего следования на Урале достигла 75%

В первом квартале 2024 года пассажиры Свердловской железной дороги (СвЖД) и Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) купили на поезда дальнего следования более 2,3 млн электронных билетов. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это 75% от общего объема продаж. Территории СвЖД и ЮУЖД обслуживает Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

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«Доля электронных проездных документов составила почти 75% от общего объема продаж»,— сказано в сообщении.

По данным магистрали, купить электронный билет на поезд дальнего следования, в том числе в специальное купе для маломобильных граждан, можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, онлайн можно оформить перевозку животных и багажа, заказать дополнительное питание или еду к поезду.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. С вокзалов и станций СвЖД в марте было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 9,2% выше показателей аналогичного периода 2023 года.

Полина Хабарова

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