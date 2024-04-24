Ямальские депутаты освободили от налога на имущество объекты туриндустрии

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО-Ямал) освободили от уплаты налога на имущество организации, включенные в перечень объектов туристической индустрии региона. По словам председателя комитета по экономической политике заксобрания Виктора Казарина, положение распространяет действие на правоотношения, возникающее с 1 января 2024 года. Срок действия налоговой льготы определен по 31 декабря 2028 года.

«Законопроект направлен на поддержку крупных и нужных региону проектов в сфере туризма. Среди известных — рекреационный комплекс "Харбей", туристический комплекс Рай-Из, международная арктическая станция "Снежинка", арктический зоопарк. Туризм приводит к развитию более 50 сопутствующих отраслей, социальный эффект будет огромен»,— сказал господин Казарин (цитата по пресс-релизу заксобрания).

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина поинтересовалась, с чем связано предоставление льготы до 2028 года. «В 2026 году АНО "Центр развития туризма на Полярном Урале" попытается выйти на мощность до 250 млн руб. Наверно, к нам сюда будут летать чартеры, такая сумма. Мы налоговую льготу даем до 2028 года. У них будут достаточно приличные средства, чтобы платить налоги»,— сказала она.

Виктор Казарин пояснил, что регион является 100% учредителем АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале». «Принимаемый закон фактически снимает ненужные транзакции и прибыль, которая будет оставаться, также идет на дальнейшее развитие туристической инфраструктуры в автономном округе»,— отметил он.

Законопроект поддержали 17 депутатов, присутствующие на заседании, один — воздержался.

Василий Алексеев

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