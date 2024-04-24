Уральский девелопер построит индустриально-логистический парк в Татарстане

Уральская компания R1 Development Дмитрия Реутта запустила строительство индустриально-логистического парка в Татарстане. Как рассказали в пресс-службе компании, парк будет размещен недалеко от Казани, Зеленодольска и трасс М-7, М-12. Сумма инвестиций составит более 12 млрд руб.

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Сообщается, что он займет площадь в 34 га, будет включать в себя корпуса, помещения для размещения легких производств и логоцентров. «Сегодня мы запускаем новый проект — индустриально-логистический парк "Дружба". Самое главное, что он не просто строится, а уже имеет первого резидента — это компания "Яндекс". Для муниципалитета, для республики это большие инвестиции, новые рабочие места, возможность получения и продвижения нашей продукции. Считаю, что этот проект должен быть успешным»,— рассказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

В компании отметили, что в индустриально-логистическом парке обустроят места для отдыха, коливинг, детский центр на 30 мест, спортплощадки, молельную комнату, автосервис. На территории создадут учебный центр подготовки кадров и повышения квалификации, медцентр, откроют кафе и фудтраки. «Философия ESG для нас не модный тренд, а фундаментальный принцип, определяющий наш подход к созданию индустриально-логистического парка. Мы понимаем, что сегодня люди ожидают от своего рабочего пространства гораздо большего, чем просто квадратные метры»,— прокомментировал генеральный директор группы компаний R1 Дмитрий Реутт.

В составе индустриального парка будет работать комплекс «Яндекс.Маркета» (фулфилмент-центр), площадью 70 тыс. кв. м, сейчас строится первая очередь (40 тыс. кв. м), запустить ее планируют в начале 2025 года. Общая вместимость — 24 млн товаров, количество рабочих мест — 2,5 тыс. Весь парк рассчитан на 3,7 тыс. рабочих мест.

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