На Урале силовики начали проверку смерти восьмиклассника на уроке физкультуры

В Асбесте ученик 8 класса умер во время урока физкультуры. Прокуратура, следователи и полиция организовали проверку. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти школьника. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры прокуратуры, по предварительным данным, это случилось сегодня, 24 апреля, около 09:57. Ученик почувствовал себя плохо после того, как пробежал один круг в спортивном зале. Он сел на лавочку, а затем упал и потерял сознание. Учитель оказал ребенку первую помощь. Отмечается, что подросток скончался, несмотря на проведение бригадой скорой помощи реанимационных действий.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также будет проверено, своевременно ли школой была оказана первая медицинская помощь мальчику и вызвана скорая помощь.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, отец мальчика умер в 2017 году из-за сердечного заболевания. Ребенок с девяти лет состоял на учете в одной из больниц Екатеринбурга из-за хронического заболевания. По его словам, физкультурой подростку заниматься было можно, он освобожден только от сдачи нормативов.

«В школу он пришел в хорошем настроении, шутил, жалоб на здоровье не высказывал. Заниматься физкультурой он стал после урока литературы. Учительница, увидев случившееся, взяла ребёнка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медицинскую помощь - делать искусственное дыхание. К большому сожалению, всё это не принесло положительного результата»,— рассказал полковник Горелых, добавив, что сотрудники полиции и СКР устанавливают более подробные и точные обстоятельства произошедшего.

Старший помощник руководителя регионального СУ СК Александр Шульга сообщил, что следователи начали процессуальную проверку, во время которой будут устанавливаться все обстоятельства случившегося. Сейчас анализируется характеризующая и медицинская документация в отношении ребенка, устанавливаются и опрашиваются очевидцы случившегося, а также родственники мальчика и сотрудники школы. Для определения точной причины смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Полина Хабарова

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