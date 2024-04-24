В ЯНАО увеличили штрафы за безбилетный проезд и выгул животных без хозяев

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО-Ямал) увеличили штрафы за безбилетный проезд до 5 тыс. руб., провоз багажа без оплаты до 1 тыс. руб. и выгул домашних животных без сопровождения их владельцев до 5 тыс. руб. По словам председателя комитета по государственному устройству заксобрания Натальи Фиголь, административные штрафы за безбилетный проезд и провоз багажа без оплаты будут поступать в местные бюджеты с 1 января 2025 года.

Госпожа Фиголь отметила, что размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте, использование чужого единого проездного билета и неправомерное использование льготной персонифицированной карты для проезда увеличится до 2,5 тыс. руб. «За повторное совершение аналогичного административного правонарушения — 5 тыс. руб.»,— добавила она. Ранее ст. 6.2. закона ЯНАО «Об административных правонарушениях» предусматривала штраф за безбилетный проезд в 100 руб.

Наталья Фиголь добавила, что законопроект предусматривает увлечение штрафа за провоз багажа без оплаты в общественном транспорте до 500 руб. за каждое место багажа, но не более 1 тыс. руб. Ранее ст. 6.3. закона ЯНАО «Об административных правонарушениях» предусматривала штраф за провоз багажа без оплаты в 100 руб. за каждое место, занимаемое им, но не более 200 руб.

Госпожа Фиголь отметила, что проект закона включает увеличение штрафов за выгул домашних животных в общественных местах без сопровождения хозяев до 2,5 - 4 тыс. руб. «За повторное нарушение аналогичного административного правонарушения — 5 тыс. руб.»,— добавила она. Ранее ст. 3.11. закона ЯНАО «Об административных правонарушениях» предусматривала штраф за выгул домашних животных без сопровождения владельцев в 1 - 2,5 тыс. руб.

Депутат от КПРФ Елена Кукушкина возмутилась, что в один законопроект включили «и животных, и безбилетников». «На общественном транспорте ездят дети, студенты, в основном пенсионеры. Если даже они берут персонифицированную карту, то не от хорошей жизни, почему сразу штраф в 2,5 - 5 тыс. руб.? Эту норму нужно убирать, у нас что, денег нет? Почему людей опять превращаем в новую нефть? Нельзя так делать, будем голосовать против»,— сказала она.

«Коллеги, ну, это позиция»,— сказал председатель заксобрания Сергей Ямкин.

Законопроект поддержали 17 присутствующих депутатов, один — выступил против.

Василий Алексеев

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