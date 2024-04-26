Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов — о смысле нового нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов

Фото: Предоставлено «BIOCAD» Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов

Фото: Предоставлено «BIOCAD»

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о старте в РФ нового нацпроекта под названием «Новые технологии сбережения здоровья». Предполагается, что он позволит обеспечить в России выпуск и доступность наиболее востребованных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов. Но для чего нужен именно нацпроект, если в России уже есть программы развития фармацевтической и медицинской промышленности?

Так, только в прошлом году правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года, которая определяет основные направления государственной политики в сфере фармацевтической промышленности на ближайшие семь лет. Базовый сценарий предполагает рост доли лекарств российского производства в общем объеме потребления с 61,8% до 66,6%. В свою очередь, для медицинских изделий существует Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Ключевые цели обеих стратегий аналогичны — обеспечить локальное производство востребованных препаратов и медицинских изделий, соответствующих потребностям национальной системы здравоохранения. Казалось бы, этого должно быть достаточно для эффективной поддержки импортозамещения силами государства.

Пока параметры нацпроекта еще не опубликованы, мы можем лишь предполагать его цели и задачи. Но отрасль уже может читать между строк. В своем послании Федеральному собранию в феврале Владимир Путин заявил, что «мы должны сами в гораздо бОльших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Все мы не можем — нам и не нужно стремиться к тому, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать». Сейчас можно предположить, что для активного и эффективного импортозамещения и, что важнее, импортоопережения с запуском нового нацпроекта появятся дополнительные меры для объединения производства критически важных лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Возможно, появится новый импульс для взаимной интеграции всех участников процесса и выхода на новый уровень взаимодействия, который повысит эффективность запланированных мероприятий в рамках всех существующих стратегий.

Фарминдустрия является одной из самых зарегулированных отраслей, потому совершенно справедливо, что препараты и медицинские изделия находятся под пристальным вниманием целого ряда министерств и ведомств. В такой конфигурации значимость совместной работы для достижения общих целей и решения сложных проблем, которые часто находятся за рамками одного ведомства, оказывается на принципиально новом уровне. И этот уровень предполагает очень эффективное межведомственное взаимодействие.

Каждый регулятор обладает своими специфическими знаниями и ресурсами, которые важны для успешной реализации программ и проектов. Кооперация позволяет объединить усилия, избежать их дублирования, быстрее найти лучшие решения в интересах россиян. Она способствует повышению эффективности государственного управления и более оптимальному использованию государственных ресурсов, особенно в такой чувствительной сфере, как здравоохранение.

Без единого генерального вектора развития каждое отдельное ведомство стремится к выполнению только собственных задач, как правило заключающихся в сохранении бюджетной нейтральности или экономии средств. При этом импортозамещенная продукция далеко не всегда может быть дешевле или сопоставима по стоимости с импортными аналогами, пока еще доступными для покупки за рубежом. Это обусловлено влиянием рыночных механизмов, таких как объем внутреннего рынка, курсы валют, налоговые ставки, логистика и другие факторы, влияющие на ценообразование.

Без принятия принципиального решения о приоритете обеспечения полного цикла производства критически значимых препаратов и медицинских изделий над экономической составляющей не приходится говорить о быстром и эффективном выполнении задач, поставленных президентом в области развития фармацевтической и медицинской промышленности. Возможно, новый национальный проект станет тем самым гармонизирующим решением для достижения технологического суверенитета.