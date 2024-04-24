В тюменском селе во время пожара в частном доме погиб один человек

В селе Иваново Армизонского района Тюменской области произошел пожар в частном доме. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в результате него погиб один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар в доме произошел в среду, 24 апреля. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, пламя охватило весь дом. Пожар ликвидировали на площади 36 кв. м.

В ликвидации участвовали три единицы техники и семь сотрудников МЧС. Причина пожара установят специалисты.

Полина Хабарова

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