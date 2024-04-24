В Екатеринбург из Турции привезли 5 тонн зараженной клубники

В партии клубники весом 5 тонн, которая была привезена из Турции в Екатеринбург, во время проведения досмотра и лабораторной экспертизы был выявлен западный цветочный (калифорнийский) трипс (карантинный вредитель защищенного грунта), сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Отмечается, что западный цветочный трипс признан одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений. Для предотвращения распространения карантинного вредителя партия турецкой клубники была запрещена к ввозу на территорию РФ.

Информация о выявлении вредителя была передана в территориальное управление Россельхознадзора. По данным ведомства, при высокой численности вредителя можно легко выявить визуально, осматривая листья и цветки тепличных растений. Симптомы: обесцвечивание верхних поверхностей листьев; появление углублений в местах питания; повреждения в виде серебристых штрихов, которые при увеличении численности вредителя сопровождаются появлением некрозов (подсыхающих участков листа).

Напомним, в ранее на складе временного хранения в Екатеринбурге в партии узбекистанских томатов весом 19,8 тонн обнаружили коричневую морщинистость плодов, сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Владельца груза привлекли к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Зараженные томаты вернули в Узбекистан.

Полина Хабарова

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