Глава СвЖД: число клиентов-грузовладельцев ежегодно растет в среднем на 13%

В Екатеринбурге прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Урал», на которой обсудили проблему избыточного парка вагонов на сети и предложили варианты для более эффективного использования инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Михаил Глазков рассказал, что парк грузовых вагонов РЖД составляет более 1,3 млн вагонов, из них 238 тыс. единиц — профицитные, исходя из имеющейся грузовой базы. Отмечается, что вагон только 19% времени находится в движении, а в остальном находится в ожидании очереди на погрузку или выгрузку.

«Эффективным технологическим решением для увеличения провозных способностей железных дорог является формирование поездов повышенной длины — до 140 вагонов. Это позволяет ускорять продвижение вагонопотоков, сокращать эксплуатационные расходы, повышать эффективность работы тягового подвижного состава»,— отметил Михаил Глазков.

Начальник СвЖД Павел Бурцев на стратегической сессии «Развитие внутрироссийских перевозок грузов в УрФО» рассказал, что ресурсы СвЖД сейчас в равной степени востребованы и для пропуска транзитных поездов, и для поставок сырья и вывоза готовой продукции с крупнейших промышленных предприятий. По его словам, со станций магистрали отправляются грузы 34 номенклатурных групп из 39 возможных.

«Количество клиентов-грузовладельцев ежегодно растет в среднем на 13%. Количество контейнерных поездов из Свердловской области из года в год увеличивается в среднем на 30% и больше. В этих условиях обеспечить своевременность перевозок невозможно без новых технологических решений»,— рассказал господин Бурцев, также призвав использовать все возможности для вывоза экспортных грузов, в том числе по альтернативным маршрутам.

Участники встречи отметили, что СвЖД обеспечивает бесшовную связь между восточным и западным полигонами железных дорог, а Урал имеет огромный потенциал как центр перераспределения грузопотоков, особенно контейнерных.

Полина Хабарова

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