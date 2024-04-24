В Югре в майские праздники все мероприятия пройдут без шествий и салютов

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) в майские праздники все мероприятия пройдут без участия зрителей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такое решение было принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов округа, оно прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Югре все праздничные мероприятия в майские праздники пройдут без зрителей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Югре все праздничные мероприятия в майские праздники пройдут без зрителей

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Отмечается, что число участников на мероприятиях будет ограничено до 50 человек. Также в этот период исключать проведение митингов, шествий, парадов и салютов.

По словам начальника УМВД РФ региона Сергея Ветохина, особое внимание в период проведения праздников будет уделено обеспечению безопасности жителей региона. В частности, места проведения мероприятий будут оборудованы инженерно-техническими средствами досмотра, мобильными барьерными ограждениями.

Полина Хабарова

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