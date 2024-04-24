Омбудсмен в ЯНАО отчитался об отсутствии жалоб от заключенных и рабочих

В адрес уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поступило 450 обращений за 2023 год, что превышает показатель 2022 года на 15%, рассказал омбудсмен Андрей Нестерук в ходе отчета перед депутатами законодательного собрания региона. По словам господина Нестерука, аппарат уполномоченного восстановил права 20% заявителей от общего числа обращений.

Андрей Нестерук отметил, что за 2023 год аппарат омбудсмена проверил пенитенциарные учреждения восемь раз. Он добавил, что ямальские колонии заполнены на 41% от лимита. «Замечаний на условия содержания осужденных, медицинское обслуживание, организацию питания нет, либо исправляются на месте»,— сказал он. Господин Нестерук добавил, что заключенные в ЯНАО обеспечены предметами быта, получают медицинскую помощь, многие из них трудоустроены.

Ранее, в феврале, в исправительной колонии (ИК) №3 в ямальском поселке Харп скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. По данным УФСИН, политик умер во время прогулки.

Господина Нестерука отметил, что состояние рынка труда в регионе изменилось из-за последствий пандемии COVID-19, ухода зарубежных компаний с отечественного рынка, начала специальной военной операции (СВО) России на Украине и частичной мобилизации. Омбудсмен заверил, что жалобы рабочих на невыплату заработных плат «ушли в прошлое». «За последние три года жалобы на невыплату заработных плат в нашем аппарате отсутствуют»,— сказал он.

Ранее, в марте, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки из-за нарушения трудовых прав сотрудников ООО УК «НГСМ+» в ЯНАО. Отмечается, что у работников отобрали паспорта, запретили покидать территорию стройки под угрозой штрафа и «удерживали зарплату».

Андрей Нестерук отметил, что в 2023 году в адрес уполномоченного поступило 90 обращений, связанных с темой СВО. «В 2022 году таких обращений было 38, а в первые три месяца 2024 года их поступило свыше 65, динамика роста очевидна»,— добавил он. Господин Нестерук пояснил, что ямальцы обращаются по вопросам поиска без вести пропавших; возвращения жителей ЯНАО, попавших в плен и решения вопросов социально бытового характера.

Отчет господина Нестерука о работе омбудсмена в 2023 году поддержали все 18 депутатов, присутствующие на заседании.

Василий Алексеев

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