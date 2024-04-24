На трассе Тюмень — Омск в ДТП с «Газелью» пострадали два человека

В Тюменской области на 138-м км дороги Тюмень — Омска в результате ДТП с двумя автомобилями пострадали два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла после 5:00 в на территории Омутинского района. По предварительным данным, 31-летний водитель Honda не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди «Газели» и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадали водитель и 34-летняя пассажирка иномарки.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ирина Пичурина

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