В Нижнем Тагиле простились с погибшим в зоне СВО бывшим сотрудником ФСИН

В Нижнем Тагиле сотрудники исправительной колонии №13 простились с бывшим сотрудником ФСИН Станиславом Дерябиным, погибшим на специальной военной операции (СВО) в возрасте 38 лет. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, он погиб в Луганской Народной Республике (ЛНР) под обстрелом реактивной системы залпового огня «Град».

Станислав Дерябин начал службу во ФСИН с сентября 2006 года младшим инспектором отдела охраны. «Уволен с правом на пенсию с должности старшего инспектора отдела охраны в июле 2019 года»,— добавили в ведомстве.

Он был мобилизован 27 сентября 2022 года, погиб 10 января прошлого года. «Был посмертно награжден Орденом Мужества»,— сообщило ведомство.

Напомним, ранее на Урале простились с погибшими в зоне СВО Романом Смирновым и Сергеем Яковленко. Они были братьями, в зону СВО отправились добровольно.

Виталий Красиков

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