В Екатеринбурге простятся с заслуженным врачом РФ Борисом Фадиным

На 72 году жизни скончался заслуженный врач РФ Борис Фадин. Он работал заведующим отделением сосудистой хирургии Свердловской областной клинической больницы №1, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный врач РФ Борис Фадин

Фото: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы №1 Заслуженный врач РФ Борис Фадин

Фото: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы №1

Борис Фадин родился в Каменске-Уральском. Он закончил Свердловский государственный медицинский институт в 1976 году, а затем прошел интернатуру в Свердловской областной клинической больнице №1, в которой он и остался работать. Отмечается, что при его участии были внедрены и начаты первые на Урале реконструктивные операции на аорте и магистральных артериях.

В 2003 году господин Фадин получил патент на изобретение, который представляет мировую новизну в малоинвазивной хирургии аорты. В 2004 году при его участии успешно провели первую на Урале пересадку печени, а в 2006 — первую на Урале пересадку сердца.

Прощание с Борисом Фадиным состоится в четверг, 25 апреля, с 12:00 до 13:00 в зале Дома прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41а).

Полина Хабарова

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