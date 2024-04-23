На Урале мужчину, который насмерть сбил девочку с алабаем, отправили под стражу

Асбестовский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу подозреваемого по уголовному делу, которое было возбуждено из-за смертельной аварии, в которой погибла 13-летняя девочка. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Подозреваемый 21-летний местный житель в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места ДТП) останется под стражей до 21 июня.

По данным следствия, вечером 21 апреля подозреваемый управлял ехал за рулем легковушки у одного из домов по улице Молодежной в поселке Белокаменный города Асбеста. Двигаясь с небезопасной скоростью, он съехал с дороги на обочину и наехал на 13-летнюю девочку, которая шла во встречном направлении. От полученных травм она погибла на месте происшествия. После случившегося подозреваемый оставил место ДТП, однако в дальнейшем был установлен и задержан.

Портал 66.ru сообщил, что в тот вечер девочка выгуливала собаку породы алабай, в момент аварии животное также скончалось. По данным издания, подозреваемый — сын владельца магазина «Скрепка» Кирилл Красноумов.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Был проведен осмотр места происшествия и предметы, допрашиваются свидетели. Изучается характеризующий материал, назначаются необходимые экспертизы. «Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения»,— рассказал Александр Шульга.

Полина Хабарова

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