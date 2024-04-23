В МЧС предупредили свердловчан об усилении ветра до 16 м/с, гололедице и дождях

На территории Свердловской области с 24 по 25 апреля ожидается ветер с порывами до 16 м/с, а также дожди со снегом и гололедица, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным Уральского гидрометцентра, в среду, 24 апреля, на территории региона ночью будет -2°…+3°, на севере до -7°. Днем воздух прогреется до 0°…+5°, на крайнем юго-западе до +10.

В четверг, 25 апреля, ночная температура воздуха составит 0°…-5°, а дневная — +1°…+6°, на крайнем востоке до +11°, на крайнем западе +4°…+9°.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте