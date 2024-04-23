«Россети Тюмень» направили 1,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения жителей Крайнего Севера

«Россети Тюмень» провели ремонт на высоковольтной линии электропередачи «Сорум – Верхнеказымская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. ЛЭП участвует в схеме электроснабжения 27 населенных пунктов Белоярского района, относящихся к Крайнему Северу. Стоимость работ превысила 1,5 млн рублей.



Линия электропередачи 110 кВ «Сорум – Верхнеказымская» имеет протяженность более 157 км и проходит по заболоченной местности. Энергетики заменили деформированную опору ЛЭП, установив новую металлическую конструкцию на не подверженный морозному пучению лежневый фундамент. Для доставки габаритного оборудования весом более 2,5 тонн специалисты проложили 2 км автозимника. К выполнению работ компания привлекла 11 сотрудников и 7 единиц спецтехники, в том числе гусеничный снегоболотоход, трал и бортовой автомобиль с краном-манипулятором.

Высоковольтная линия электропередачи «Сорум – Верхнеказымская» играет ключевую роль в схеме питания 70 тысяч жителей Белоярского района и объектов нефтегазодобывающего комплекса. Своевременный и качественный ремонт позволяет компании «Россети Тюмень» обеспечивать надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в ХМАО-Югре.

АО «Россети Тюмень»