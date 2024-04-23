Иван Штырков лишился второго соперника на турнире RCC 19

Уральский боец Иван Штырков (Уральский Халк) второй раз остался без соперника на турнире RCC 19. Как сообщили в пресс-службе RCC, по юридическим причинам от боя отказался Шамиль Гамзатов (Турция, Бурса).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Штырков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Иван Штырков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Шамиль Гамзатов ввел в заблуждение лигу RCC и своего менеджера по поводу обязательств перед другими организациями. Я обращаюсь ко всем бойцам, которые хотят развиваться в единоборствах в нашей лиге или где-то еще: относитесь с уважением к тем, кто предлагает вам работу»,— заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Господин Клименко уточнил, что «бой Ивана на RCC 19 остается в силе». «Для Ивана уже есть два варианта соперника, мы заканчиваем переговоры»,— пояснил он.

Данный поединок должен стать со-главным событием турнира и пройдет 11 мая на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. Бой пройдет в весовой категории тяжелого веса (до 95 кг) и станет первым для Уральского Халка в MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) с марта 2022 года.

Напомним, что первым соперником для уральца на турнире RCC 19 должен был стать Давид Бархударян (Краснодар), который не смог провести бой по состоянию здоровья.

Турнир RCC 19 должен был пройти в Челябинске, но его перенесли в Екатеринбург на 11 мая. Главным событием соревнований станет бой Александра Шлеменко по прозвищу Шторм из Омска против Куата Хамитова из Казахстана.

Александр Стародумов

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