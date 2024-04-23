В Березовском бетонная стена упала на легковушку

В Березовском (Свердловская область) бетонная стена обрушилась на припаркованную машину. Как сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Евгений Писцов, хозяин не перепарковывал ее, машина находилась в опасной зоне несколько месяцев.

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По словам господина Писцова, местные жители с 2017 неоднократно сообщали о наклонившейся стене в управляющую компанию. Специалисты пытались привлечь к решению проблемы застройщика. Однако гарантийные сроки прошли, а ответственность за конструкцию перешла УК, как общедомовая собственность.

В 2021 году Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) выдала предписание УК о необходимости принятия мер в отношении подпорной стенки.

Отмечается, что УК поставила предупреждающие знаки и бетонное ограждение на этом участке. Место обвала будет ограждено, завал будет постепенно разбираться. По словам Евгения Писцова, 25 апреля состоится суд по инициативе ГЖИ с требованием УК выполнить предписание.

Полина Хабарова

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