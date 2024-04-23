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В Тюмени на фестивале «Музсходка» выступит группа «Моя Мишель»

Хедлайнером фестиваля «Музсходка» в Тюмени станет группа «Моя Мишель». Как сообщили организаторы мероприятия в группе «ВКонтакте», группа выступит на закрытии фестиваля 8 июня.

Участники группы "Моя Мишель" во время выступления

Участники группы "Моя Мишель" во время выступления

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Участники группы "Моя Мишель" во время выступления

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Время выступления хедлайнера еще не известно. Концерт пройдет у сцены около «Конторы пароходства» (ул. 25 октября, 23а, ст. 1).

На мероприятии выступят 98 коллективов и более 280 музыкантов. Они исполнят музыку в жанрах поп, джаз, хип-хоп, инди, рок и другие.

Полина Хабарова

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