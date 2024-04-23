Вблизи свердловского села загорелась сухая трава из-за поджога

В Свердловской области вблизи села Киприно (Невьянский городской округ) в понедельник, 22 апреля, произошло возгорание сухой травы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание удалось ликвидировать на площади 1,4 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Отмечается, что распространение огня на лес и строения было не допущено. «Было установлено, что причиной пожара стало уничтожение лесных насаждений, а именно поджог»,— сказано в сообщении.

Сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа из правоохранителей и специалистов МЧС России.

В ведомстве напомнили, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий — уголовную ответственность.

Полина Хабарова

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