Екатеринбуржцы стали в 2,5 раза чаще пользоваться инвестиционными приложениями

За два года число пользователей инвестиционных приложений в Екатеринбурге выросло в 2,5 раза, следует из данных геоаналитической платформы big data Tele2. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе сотового оператора, месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 52,5% от общего числа пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Отмечается, что первые четыре месяца 2022 года число женщин-инвесторов в Екатеринбурге незначительно превышало количество мужчин — разница составляла менее 1%. Однако в мае доля возросла до 51,2% от общего числа пользователей. С января 2022 года в 2,6 раза выросла женская аудитория, в 2,4 раза — мужская.

В начале 2024 года такими приложениями пользовались люди в возрасте 40-44 лет (16,4%). Доля инвесторов в возрастной группе 45-49 лет незначительно превысила численность возрастной группы 35-39 лет — 14,49% против 14,46% соответственно. И среди женщин, и среди мужчин лидируют инвесторы в возрасте 40-44 лет — 17,9% и 14,6% соответственно.

Напомним, в марте сообщалось, что в рейтинге социальных сетей, мессенджеров, навигаторов, карт и видеохостингов большая часть трафика в Свердловской области приходится на Telegram, TikTok и «ВКонтакте». По данным Tele2, на Telegram приходится 37,3% трафика, на TikTok — 27,2%, «ВКонтакте» — 13,6%. YouTube занимает долю 12%, WhatsApp — 5%, Discord — 0,3%, Rutube и «Одноклассники» — в сумме 4,5%. Viber и навигатор «Яндекс.Карты» занимают по 0,1% трафика.

Полина Хабарова

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