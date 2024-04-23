Глава свердловского поселка Нейво-Шайтанский ушел добровольцем на СВО

В Свердловской области 53-летний глава поселка Нейво-Шайтанский Александр Шаньгин отправился добровольцем на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал советник губернатора региона Сайгид Билалов на своей странице «ВКонтакте».

Александр Шаньгин возглавлял поселок 12 лет, в котором родился и вернулся после 15 лет службы в органах внутренних дел. Он также имеет детей, младшему из которых исполнилось три месяца. «Истинный патриот, который не понаслышке знает, что такое долг, честь и защита Отечества. Отставной офицер, который никогда не дает пустых обещаний. Достойный руководитель, который для многих станет примером отваги, мужества и силы воли. Горжусь, что несколько лет проработал с Александром Михайловичем бок о бок»,— отметил господин Билалов.

Напомним, 4 февраля бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Крылов погиб на СВО в боях за Авдеевку. В декабре 2023 года он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод, боевого опыта он ранее не имел.

Ирина Пичурина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте