В Тюмени простились с 25-летним гранатометчиком, погибшим на СВО
На Аллее славы в Тюмени прошло прощание с 25-летним Романом Мясниковым, в январе погибшим на специальной военной операции (СВО). Как сообщили в telegram-канале Нижнетавдинской администрации, он служил гранатометчиком в штурмовой роте танкового полка.
Роман Мясников проходил военную службу по призыву в 2017 году. В ноябре 2023 года подписал контракт с ВС РФ.
«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким Романа Мясникова. Скорбим вместе с вами»,— сказали в мэрии.
Напомним, ранее на Урале простились с погибшими в зоне СВО Романом Смирновым и Сергеем Яковленко. Они были братьями, в зону СВО отправились добровольно.