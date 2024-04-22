В Тюмени простились с 25-летним гранатометчиком, погибшим на СВО

На Аллее славы в Тюмени прошло прощание с 25-летним Романом Мясниковым, в январе погибшим на специальной военной операции (СВО). Как сообщили в telegram-канале Нижнетавдинской администрации, он служил гранатометчиком в штурмовой роте танкового полка.

Роман Мясников проходил военную службу по призыву в 2017 году. В ноябре 2023 года подписал контракт с ВС РФ.

«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким Романа Мясникова. Скорбим вместе с вами»,— сказали в мэрии.

Напомним, ранее на Урале простились с погибшими в зоне СВО Романом Смирновым и Сергеем Яковленко. Они были братьями, в зону СВО отправились добровольно.

Виталий Красиков

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