На благоустройство территории около озера Теплое в Уфе направят до 38 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 15 выберет подрядчика благоустройства территории в квартале улицы Мушникова и озера Теплое, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 38,4 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета.

Работы необходимо выполнить в течение месяца. Подрядчик должен провести «наброску камней», уложить покрытие из террасной доски, установить перильное ограждение и наружное освещение.

В начале апреля управление капитального строительства администрации Уфы заключило контракт на благоустройство этой территории с ООО «Уралагротехсервис» за 49,9 млн руб. Подрядчик должен устроить покрытия, установить малые архитектурные формы, видеонаблюдение, озеленить территорию.

Майя Иванова

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