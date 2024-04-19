УФАС предписало минтрансу отменить итоги конкурса на перевозки в Уфимском районе

Комиссия управления ФАС по Башкирии предписала министерству транспорта и дорожного хозяйства республики отменить открытый конкурс на право выполнять регулярные пассажирские перевозки по трем межмуниципальным маршрутам. Решение принято по жалобе ООО «Уфимские автобусные линии», представитель которого заявил о нарушении процедуры торгов.

Как следует из материалов дела, заявитель, выполнявший перевозки Уфы в Шамонино, Булгаково и Чесноковку (маршруты 131, 247, 350), в декабре прошлого года попросил министерство уменьшить количество указанных в условиях конкурса среднего класса транспортных средств в пользу малого класса. Он пояснил, что работа на автобусах среднего класса на этих маршрутах нерентабельна.

Министерство провело выездные проверки и утвердило изменения в реестр межмуниципальных маршрутов, однако не внесло их в документ. В январе «Уфимские автобусные линии» известили минтранс о прекращении нерентабельных перевозок. 5 марта региональный минтранс объявил конкурс на право в течение пяти лет выполнять пассажирские перевозки по этим маршрутам, указав в его условиях автобусы малого класса. При этом, как отмечалось в жалобе «Уфимских автобусных линий», конкурсная документация противоречила реестру межмуниципальных маршрутов. Заявитель также указал на то, что организатор торгов проигнорировал его письменные запросы о внесении изменений в маршруты и нарушил сроки объявления конкурса.

Наталья Балыкова

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