обновлено 11:58
Лира Игтисамова ушла с должности министра финансов — вице-премьера Башкирии
Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, возглавлявшая министерство с 2018 года, покидает пост по собственному желанию, сообщает «Башинформ».
Лира Игтисамова предпочла не комментировать свою отставку
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Исполняющей обязанности министра финансов республики назначена первый заместитель министра Светлана Малинская.
Ранее госпожа Игтисамова совмещала должности министра финансов и вице-премьера правительства. Теперь в структуру правительства внесли изменения: ставка заместителя премьер-министра — министра финансов ликвидирована. Вместо нее введены две отдельные ставки — заместителя премьер-министра и министра финансов.
Получить комментарии у госпожи Игтисамовой не удалось: экс-министр финансов бросила трубку.