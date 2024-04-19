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обновлено 11:58

Лира Игтисамова ушла с должности министра финансов — вице-премьера Башкирии

Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова, возглавлявшая министерство с 2018 года, покидает пост по собственному желанию, сообщает «Башинформ».

Лира Игтисамова предпочла не комментировать свою отставку

Лира Игтисамова предпочла не комментировать свою отставку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Лира Игтисамова предпочла не комментировать свою отставку

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Исполняющей обязанности министра финансов республики назначена первый заместитель министра Светлана Малинская.

Ранее госпожа Игтисамова совмещала должности министра финансов и вице-премьера правительства. Теперь в структуру правительства внесли изменения: ставка заместителя премьер-министра — министра финансов ликвидирована. Вместо нее введены две отдельные ставки — заместителя премьер-министра и министра финансов.

Получить комментарии у госпожи Игтисамовой не удалось: экс-министр финансов бросила трубку.

Булат Баширов

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