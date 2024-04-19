На территории «Южных ворот» Уфы планируют построить мост и канатную дорогу
В Уфе планируют застроить территорию «Южных ворот». Соответствующий проект приказа минстроя Башкирии опубликован на официальном сайте министерства для общественного обсуждения до 25 апреля.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Территория, на которой предполагается застройка, общей площадью 2,6 тыс. га расположена в Кировском районе Уфы (Кузнецовский затон, Кооперативная поляна) и в Зубовском сельсовете Уфимского района (Цветы Башкирии). Существующий жилой фонд составляет 326,1 тыс. кв. м, из которого предполагается снести 88,5 тыс. кв. м в Кооперативной поляне.
Проектируемая жилая площадь в общих границах застройки — 4,3 млн кв. м.
В частности, в Кузнецовском затоне проект предусматривает строительство спортивного комплекса, подвесной канатной дороги от памятника Салавату Юлаеву через реку Белую и далее, через Кооперативную поляну к местам рекреации нового планировочного района на территории Зубовского сельсовета. Также планируется размещение транспортных развязок, моста через реку Белую в створе Бородинской улицы, организация набережных и подходов к рекам, «умных» остановок, дорог и пешеходных путей, велодорожек, парковочных мест и так далее.