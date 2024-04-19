На территории «Южных ворот» Уфы планируют построить мост и канатную дорогу

В Уфе планируют застроить территорию «Южных ворот». Соответствующий проект приказа минстроя Башкирии опубликован на официальном сайте министерства для общественного обсуждения до 25 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Территория, на которой предполагается застройка, общей площадью 2,6 тыс. га расположена в Кировском районе Уфы (Кузнецовский затон, Кооперативная поляна) и в Зубовском сельсовете Уфимского района (Цветы Башкирии). Существующий жилой фонд составляет 326,1 тыс. кв. м, из которого предполагается снести 88,5 тыс. кв. м в Кооперативной поляне.

Проектируемая жилая площадь в общих границах застройки — 4,3 млн кв. м.

В частности, в Кузнецовском затоне проект предусматривает строительство спортивного комплекса, подвесной канатной дороги от памятника Салавату Юлаеву через реку Белую и далее, через Кооперативную поляну к местам рекреации нового планировочного района на территории Зубовского сельсовета. Также планируется размещение транспортных развязок, моста через реку Белую в створе Бородинской улицы, организация набережных и подходов к рекам, «умных» остановок, дорог и пешеходных путей, велодорожек, парковочных мест и так далее.

Майя Иванова

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