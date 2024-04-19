В Башкирии пассажирских перевозчиков обяжут установить кондиционеры в автобусах

В Башкирии планируют внести изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», которые, в частности, обяжут пассажирских перевозчиков установить в автобусах навигационное оборудование, оборудование для перевозки инвалидов, системы контроля температуры воздуха в салоне, электронные информационные табло и терминалы для безналичной оплаты. Проект разработан республиканским ГКУ «Центр организации перевозок».Текст документа опубликован для публичных консультаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

В законопроекте также установлен максимально допустимый показатель не выполненных из-за дорожной обстановки рейсов. Поправками уточняется порядок взаимодействия между перевозчиками и органами власти.

Отмечается, что законопроект инициирован в связи с внесением аналогичных изменений в федеральное законодательство. Принятие поправок позволит в полном объеме контролировать деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества, которые занимаются регулярными перевозками по нерегулируемым тарифам.

Наталья Балыкова

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