На капремонт крыш 126 домов в Башкирии направят до 612 млн рублей

онд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Башкирии на аукционе 2 мая выберет подрядчика капитального ремонта крыш, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 612,4 млн руб. До 29 ноября подрядчик должен отремонтировать крыши 126 домов в девяти городах и 52 районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы города Саки Александра Овдиенко Фото: Telegram-канал главы города Саки Александра Овдиенко

В январе этого года фонд заключил договор на капремонт крыш с ООО «Уралнефтьспецмонтаж». Стоимость контракта составила 428 млн руб.

Майя Иванова

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