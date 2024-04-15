Майнинг впал в электротранс

Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1) бывших сотрудников МУП «Метроэлектротранс». По версии следствия, двое менеджеров организовали подключение оборудования для получения криптовалюты к электросети предприятия, причинив ему ущерб более чем на 400 тыс. руб. Однако адвокату одного из обвиняемых удалось убедить суд отправить дело в прокуратуру «из-за существенных нарушений закона».

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Точку в этом деле попытался поставить Вахитовский райсуд Казани еще 5 мая 2023 электросетигода. Тогда Алексея Смирнова, работавшего главным инженером МУП, и Антона Шкаберина, занимавшего должность директора службы энергохозяйства наземного транспорта, признали виновными в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, они организовали подключение 20 видеокарт, ноутбука и других деталей к тяговой станции ТП-7, принадлежащей «Метроэлектротрансу». Установка работала в период с 27 марта по 25 мая 2021 года и, по по мнению обвинения, смогла причинить ущерб более чем на 400 тыс. руб.

Каждому из обвиняемых было назначено наказание в виде лишения свободы на один год условно с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на два года. Однако адвокат господина Шкаберина Елена Устратова смогла добиться отмены постановления, обратившись в Шестой кассационный суд общей юрисдикции.

Защитник уверена, что для «наступления ответственности за злоупотребление служебным положением необходимо причинение существенного вреда». Но следствию не удалось установить такой факт, полагает защита.

Основным вопросом дела стала сумма ущерба, в виде оценки количества электроэнергии, потраченной на майнинг.

Из кассационной жалобы следует (копия имеется в распоряжении редакции), что сначала следователи определили сумму ущерба в размере 567, 01 тыс. руб. на основании экспертизы. Эту цифру удалось уменьшить до 405, 11 тыс. руб., когда суд согласился с доводами защиты о неприемлемости применения в расчетах постановления правительства РФ №442. После следствием были предоставлены данные третьей экспертизы, где удалось учесть плановые и аварийные перебои электричества на ТП-7, тогда сумма ущерба упала до 353, 87 тыс. руб. Однако в основу приговора вошли 405, 11 тыс. руб.

Кассационный суд также принял во внимание результаты экспертизы, которую предоставил главный энергетик МУП «Метроэлектротранс» Федор Куянов. Метод подсчета основывался на сопоставлении перерасхода электроэнергии за прошедшие периоды. По мнению господина Куянова, размер ущерба составил всего 28, 45 тыс. руб. и «руководство МУП с ним согласилось, что подтверждено справкой», следует из материалов кассационной жалобы.

25 июля 2023 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Вахитовского райсуда Казани в отношении Алексея Смирнова и Антона Шкаберина и вернул дело на новое судебное разбирательство.

На сегодняшнем заседании Вахитовского районного суда адвокат господина Шкаберина Елена Устратова ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру, так как имеются «существенные нарушения закона, допущенные предварительным следствием».

«Необходима переформулировка обвинения, как указала инстанция, потерпевшим установлено причинение имущественного вреда. А закон требует, исходя из статьи 285, причинение существенного вреда интересам организации, этого в деле нет»,— сказала Елена Устратова на заседании.

Гособвинитель Елена Петрова не согласилась с ходатайством защиты. Она считает, что «обвинительное заключение возможно рассмотреть и вынести итоговое решение». Тем не менее суд согласился с адвокатами обвиняемых и вернул дело в прокуратуру Татарстана.

Степан Белоенко