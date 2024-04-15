Реновацию промзон в Казани обсудят на конференции в обновленном бюро «Теплоприбор»

Реновацию промышленных зон в Казани обсудят в ходе архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в обновленном здании проектного бюро «Теплоприбор», которое снова открылось в 2023 году. Мероприятие пройдет 26 и 27 апреля. Об этом в ходе делового понедельника сказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина (слева)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина (слева)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«До сих пор в городе и по новым территориям, и по бывшим промплощадкам присылают некачественные проекты. У инвесторов нет четкого понимания, как они могли бы удачно встроиться в жизнь города»,— отметила госпожа Тухватуллина.

По ее словам, конференция будет разделена на два главных блока. В рамках первого обсудят проектирование новых промышленных площадок, а в рамках второго — редевелопмент бывших промышленных территорий. Также планируется поднять вопрос монументального искусства в городской среде и стратегии устойчивого развития.

"Ъ-Казань"