Из-за ремонта путепровода на трассе М-7 временно ограничили движение

На участке трассы М-7 на 785+747 км перекрыли половину проезжей части из-за ремонта путепровода. Об этом говорится в сообщении «Волго-Вятскуправтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В ведомстве водителей попросили соблюдать требования временных знаков и заранее выбирать маршрут для движения. В частности, водители могут доехать до места разворота, который находится в 4 км от путепровода, до 122-го км автотрассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга», а позже развернуться в сторону Казани и на правом съезде уехать на автодорогу М-7.

Чтобы попасть с автодороги М-7 в сторону Зеленодольска водителям тоже необходимо проехать до места разворота, до 789+300 км автотрассы М-7, развернуться в сторону Москвы и уехать вправо на съезд в сторону Зеленодольска.

"Ъ-Казань"