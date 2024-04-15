Покупатель KazanExpress представил обновленный логотип маркетплейса

Новый владелец онлайн-площадки KazanExpress объявил о ребрендинге маркетплейса, который получил название «Магнит Маркет». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Магнита» Фото: Пресс-служба «Магнита»

Отмечается, что главным цветом нового маркетплейса в рамках концепции и визуального оформления бренда будет коралловый. Дополнительными цветами будут желтый, белый и графитовый.

Элементы нового стиля «Магнит Маркет» появятся до конца мая. Позже компания запустит новый сайт бренда.

Все новые пункты выдачи маркетплейса откроются в стилистике нового бренда.

Напомним, «Магнит» объявил о покупке маркетплейса KazanExpress в ноябре прошлого года. Сумма сделки не раскрывалась. В начале апреля «Магнит» на базе приобретенной онлайн-площадки открыл первые 50 пунктов выдачи заказов в магазинах ритейлера в Казани.

"Ъ-Казань"