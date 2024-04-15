Наставника «Рубина» пригласили в дисциплинарный комитет за мат в адрес тренера «Крыльев»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов был приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за нецензурное оскорбление в адрес тренера «Крыльев» Сергея Булатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сама игра между «Крыльями Советов» и «Рубином» прошла накануне, 14 апреля. В первом тайме господин Рахимов получил желтую карточку за выход из технической зоны, а в перерыве встречи он в нецензурной форме оскорбил тренера соперника, после чего был удален с поля.

КДК РФС проведет заседание 18 апреля. Оно начнется в 12:00.

Игра между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилась со счетом 2:0 в пользу самарцев. Казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В 23 матчах он набрал 32 очка.

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"Ъ-Казань"