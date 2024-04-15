В Казани с начала апреля очистили 8 млн квадратных метров дорог

В Казани с начала двухмесячника по санитарной очистке города очистили 8 млн кв. м дорог, отмыли различные ограждения протяженностью 38 км и почти 400 остановок. Об этом в ходе аппаратного совещания сказал замглавы исполкома Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, за минувшие две недели в Казани вывезли свыше 25 тыс. куб. м отходов и привели в порядок почти 300 дворов. Также были отмыты почти 10 тыс. дорожных знаков и 79 светофоров и очищены более 1,5 тыс. столбов.

Господин Куляжев напомнил, что 20 апреля в Казани пройдет общегородской субботник.

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"Ъ-Казань"