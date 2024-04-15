Суд в Казани вернул дело майнеров Метроэлектротранса в прокуратуру

Вахитовский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела против бывших сотрудников МУП «Метроэлектротранс» Алексея Смирнова и Антона Шкаберина, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ст. 285 с. 1). В мае 2023 года экс-директор энергохозяйства наземного транспорта и бывший главный инженер учреждения были признаны виновными в злоупотреблении и получили по два года условно за организацию работы оборудования для добычи криптовалюты на одной из тяговой подстанции. Однако защита смогла добиться отмены решения в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

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Адвокат Антона Шкаберина Елена Устратова подала ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, так как в нем имеются процессуальные недочеты, допущенные следствием. А именно, подсудимым вменяется имущественный ущерб МУП «Метроэлектротранс», однако ст. 285 ч. 1 УК РФ подразумевает "существенное нарушение охраняемых законом интересов", в фабуле дела таких эпизодов нет.

Гособвинитель Елена Петрова считает, что доказательств и информации в материалах достаточно, поэтому выступила против возвращения.

Суд согласился с доводам стороны защиты и решил вернуть дело в прокуратуру Татарстана для устранения замечаний.

Напомним, майнингом, по версии следствия, занимались 34-летний директор энергохозяйства наземного транспорта МУП и 42-летний главный инженер. Для этого они купили 25 единиц оборудования для добычи криптовалюты, а после установили его и использовали на тяговой подстанции. Майнингом, как установил суд, осужденные занимались с марта по май 2021 года. Полученные деньги они разделили между собой, причинив ущерб МУПу на 567 тыс. руб.

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Степан Белоенко "Ъ-Казань"