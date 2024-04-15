В Казани большинство вывесок установлено без паспорта

В Казани 76% городских вывесок установлены без паспорта или с отклонением от него. Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Размещение средств наружной информации на каждом здании должно быть согласовано с уполномоченным органом. Как показал опыт прошлого года, 76% вывесок установлены без паспорта или с отклонением от него»,— сказал Наиль Минвалеев.

Он добавил, что владельцам вывесок необходимо устранить все выявленные нарушения.

Также некоторые вывески в Казани были повреждены из-за непогоды в зимний период. С начала 2024 года по этому поводу управление оформило 32 материала.

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"Ъ-Казань"