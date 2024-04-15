В Казани нашли 214 незаконных шлагбаума

Жители Казани установили 214 незаконных шлагбаумов на внутриквартальных проездах и тротуарах. Об этом на деловом понедельнике сказал глава управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Правилами благоустройства города не допускается самовольно перекрывать внутриквартальные проезды и тротуары. Установку ограждений необходимо согласовывать в управлении архитектуры и градостроительства»,— сказал господин Минвалеева.

По его словам, после получения предостережений 23 шлагбаума уже демонтированы, по 83 ведется судебная и внесудебная работа, в результате чего еще 15 ограждений были снесены. У 108 владельцев истекает срок добровольного устранения нарушений.

"Ъ-Казань"