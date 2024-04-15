Для техникума в Татарстане закупят БПЛА на 46 млн рублей

Министерство образования Татарстана объявило тендер на закупку 30 беспилотных летальных аппаратов для Лаишевского технико-экономического техникума, информация опубликована на портале госзакупок, начальная сумма контракта составляет 32 млн рублей. Еще один дрон стоимостью 14 млн закупается отдельно.

Планируется приобретение 5 видов БПЛА: конструкторы (мультироторного типа с вариативными целевыми нагрузками, система самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и конструктор спортивного квадракоптера), видеокоптер для мониторинга и тепловизионной съемки и ресурсный набор «Аэро» (программируемый учебный набор квадрокоптера), всего 30 комплектов.

Самый дорогой лот — конструктор БПЛА самолетного типа с ДВС, средняя цена на такой беспилотник составила 14 млн. руб., он будет закупаться в единственном экземпляре.

Закупка проводится в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

В феврале министерство образования Татарстана сообщало, что республика получит из федерального бюджета более 244,1 млн руб. на оснащение школ оборудованием для обучения учащихся разработке, производству и эксплуатации беспилотников.

«Ъ-Казань»

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