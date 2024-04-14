В понедельник в Татарстане ожидается ухудшение погоды

Рабочая неделя в Татарстане начнется с порывистого ветра до 18 м/с и грозы. Прогноз на ближайшие дни предоставили в гидрометцентре республики.

О резком ухудшении погоды 15 апреля с грозой и сильным ветром предупреждает и региональное МЧС.

Завтра, 15 апреля, в регионе ожидается ветреная погода, с порывами до 15–18 метров в секунду. Ночью столбик термометра будет варьироваться от 1 до 6 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до +16 градусов.

Во вторник, 16 апреля, также ожидается облачная погода. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до +21 градуса. Ночью обещают дождь.

На следующей неделе в Москве синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков, возможен мокрый снег.

«Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram