Умер модельер Роберто Кавалли

В 2002 году модельер был удостоен звания «Дизайнер года» по мнению Fashion Group International. В 2003-м Кавалли выбрали главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника — Дня Колумба (на фото). В 2010 году его модный дом получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды» (Luxury Brand Status Index Best of Best). Сам Роберто Кавалли не любит, когда его называют дизайнером, предпочитая определение «художник моды»

Фото: Bebeto Matthews / AP