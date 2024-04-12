Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер модельер Роберто Кавалли

Во Флоренции умер итальянский модельер Роберто Кавалли, сообщила Corriere Della Sera. Ему было 83 года. Как отмечает издание, кутюрье болел продолжительное время.

Предыдущая фотография
Роберто Кавалли в 2010 году

Роберто Кавалли в 2010 году

Фото: Alessandro Garofalo (ITALY - Tags: FASHION / Reuters

Роберто Кавалли в 2005 году

Роберто Кавалли в 2005 году

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Роберто Кавалли в 2010 году

Фото: Alessandro Garofalo (ITALY - Tags: FASHION / Reuters

Роберто Кавалли в 2005 году

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Роберто Кавалли родился во Флоренции 15 сентября 1940 года. В 1957 году поступил в Академию искусств, где обучался оформлению интерьера, однако диплом не получил. В дальнейшем он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже.

В 1970-х годах Роберто Кавалли основал собственный бренд одежды Roberto Cavalli. К тому времени он запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия, позволяющую окрашивать их в шесть тонов, и создал коллекцию одежды в лоскутной технике. Первый показ мод модельера прошел в 1972 году в Палаццо Питти. В том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе.

В 1998 году кутюрье запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. Также под брендом Roberto Cavalli были выпущены линии Roberto Cavalli Class, наряды для девочек Angels и для мальчиков Devils, уличная одежда Freedom, спортивная линия Roberto Cavalli Gym.

В 2002 году Роберто Кавалли был признан дизайнером года по версии Fashion Group International. В 2010-м дом Кавалли получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды». На сегодняшний день бренд Roberto Cavalli представлен более чем в 50 странах.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Жизнь и карьера Роберто Кавалли

Предыдущая фотография
Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в итальянской Флоренции. Раннее детство Роберто провел в шахтерском поселке, где его отец работал горным инженером. Будущий модельер и в школе, и в студенческие годы имел проблемы с успеваемостью. Увлекшись в 1960-х годах работой с тканями и кожей, он так и не окончил Училище искусств во Флоренции

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в итальянской Флоренции. Раннее детство Роберто провел в шахтерском поселке, где его отец работал горным инженером. Будущий модельер и в школе, и в студенческие годы имел проблемы с успеваемостью. Увлекшись в 1960-х годах работой с тканями и кожей, он так и не окончил Училище искусств во Флоренции

Фото: Arnaldo Magnani / Liaison / Getty Images

В 1960-х годах Кавалли запатентовал нанесение цвета на кожаные изделия, позволяющее окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов Hermes, Pierre Cardin. В 1970–х модельер основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба

В 1960-х годах Кавалли запатентовал нанесение цвета на кожаные изделия, позволяющее окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов Hermes, Pierre Cardin. В 1970–х модельер основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба

Фото: Reuters

В возрасте 30 лет Роберто Кавалли представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. В 1972 году провел свой первый показ мод в знаменитом флорентийском особняке Палаццо Питти. В этом же году Кавалли открыл модный бутик в городе Сен-Тропе во Франции

В возрасте 30 лет Роберто Кавалли представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. В 1972 году провел свой первый показ мод в знаменитом флорентийском особняке Палаццо Питти. В этом же году Кавалли открыл модный бутик в городе Сен-Тропе во Франции

Фото: Daniel Maurer / AP

Сорок лет в индустрии моды разделились для Роберто Кавалли на два периода. Первый был в 1970-х, когда он придумал печатать пестрые рисунки вроде «турецкого огурца», сделал популярными анималистический принт и одежду из мягкой кожи. А в середине 1990-х его бренд стал популярным благодаря джинсам-стрейч. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, что осталось актуальным до сих пор&lt;br>На фото: Роберто Кавалли и певица Виктория Бекхэм

Сорок лет в индустрии моды разделились для Роберто Кавалли на два периода. Первый был в 1970-х, когда он придумал печатать пестрые рисунки вроде «турецкого огурца», сделал популярными анималистический принт и одежду из мягкой кожи. А в середине 1990-х его бренд стал популярным благодаря джинсам-стрейч. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, что осталось актуальным до сих пор
На фото: Роберто Кавалли и певица Виктория Бекхэм

Фото: Lionel Cironneau / AP

Бренд Cavalli представлен сегодня в 50 странах мира. За время его существования были созданы несколько линий одежды: трикотаж Roberto Cavalli Class, наряды для девочек Angels и для мальчиков Devils, уличная одежда Freedom, молодежная линия Just Cavalli, спортивная линия Roberto Cavalli Gym., нижнее белье, парфюмерия, сумки, часы, обои, плитка и другие вещи

Бренд Cavalli представлен сегодня в 50 странах мира. За время его существования были созданы несколько линий одежды: трикотаж Roberto Cavalli Class, наряды для девочек Angels и для мальчиков Devils, уличная одежда Freedom, молодежная линия Just Cavalli, спортивная линия Roberto Cavalli Gym., нижнее белье, парфюмерия, сумки, часы, обои, плитка и другие вещи

Фото: Richard Drew / AP

На бренд Cavalli работали модели с мировыми именами: Джессика Стам, Ева Риккобоно, Летиция Каста, Наташа Поли, Мариякарла Босконо, Карен Элсон, Каролина Куркова, Иван Олита

На бренд Cavalli работали модели с мировыми именами: Джессика Стам, Ева Риккобоно, Летиция Каста, Наташа Поли, Мариякарла Босконо, Карен Элсон, Каролина Куркова, Иван Олита

Фото: Daniele La Monaca / Reuters

В списке звездных клиентов кутюрье такие имена, как Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд, Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц и другие

В списке звездных клиентов кутюрье такие имена, как Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд, Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц и другие

Фото: Antonio Calanni / AP

Роберто Кавалли женился два раза. В первом браке с Сильванеллой Джаннони родились дочь Кристиана и сын Томмазо. В 1977 году Кавалли был членом жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная 1977», проходившего в Доминикане. Его фавориткой сразу стала «Мисс Австрия» Ева Дюрингер, на которой он позже и женился. У пары родились трое детей: дочь Ракеле, сыновья Даниеле и Роберт. После 28 лет совместной жизни супруги расстались, а в 2023-м Роберто Кавалли вновь стал отцом. Младшего сына от шведской модели Сандры Нильссон он назвал в честь своего отца Джорджио &lt;br> На фото: Роберто Кавалли на конкурсе красоты, 2005 год

Роберто Кавалли женился два раза. В первом браке с Сильванеллой Джаннони родились дочь Кристиана и сын Томмазо. В 1977 году Кавалли был членом жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная 1977», проходившего в Доминикане. Его фавориткой сразу стала «Мисс Австрия» Ева Дюрингер, на которой он позже и женился. У пары родились трое детей: дочь Ракеле, сыновья Даниеле и Роберт. После 28 лет совместной жизни супруги расстались, а в 2023-м Роберто Кавалли вновь стал отцом. Младшего сына от шведской модели Сандры Нильссон он назвал в честь своего отца Джорджио
На фото: Роберто Кавалли на конкурсе красоты, 2005 год

Фото: Efrem Lukstaky / AP

Бренд Cavalli также производит алкогольные напитки — от вина Grappa Degli Dei до водки Roberto Cavalli. При подготовке сортов вина используется виноград, выращенный в поместье модельера в Тоскане (мерло, каберне франк, аликанте буше)

Бренд Cavalli также производит алкогольные напитки — от вина Grappa Degli Dei до водки Roberto Cavalli. При подготовке сортов вина используется виноград, выращенный в поместье модельера в Тоскане (мерло, каберне франк, аликанте буше)

Фото: Bernd Kammerer / Reuters

В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов

В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов

Фото: DANIEL DAL ZENNARO / EPA / Vostock Photo

В 2002 году модельер был удостоен звания «Дизайнер года» по мнению Fashion Group International. В 2003-м Кавалли выбрали главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника — Дня Колумба (на фото). В 2010 году его модный дом получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды» (Luxury Brand Status Index Best of Best). Сам Роберто Кавалли не любит, когда его называют дизайнером, предпочитая определение «художник моды»

В 2002 году модельер был удостоен звания «Дизайнер года» по мнению Fashion Group International. В 2003-м Кавалли выбрали главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника — Дня Колумба (на фото). В 2010 году его модный дом получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды» (Luxury Brand Status Index Best of Best). Сам Роберто Кавалли не любит, когда его называют дизайнером, предпочитая определение «художник моды»

Фото: Bebeto Matthews / AP

С 2014 года, когда выручка модного дома составляла €181,2 млн, доходы стали падать. В 2017 году она составила €152,4 млн, в 2018-м — €150 млн, в 2019-м — €96 млн

С 2014 года, когда выручка модного дома составляла €181,2 млн, доходы стали падать. В 2017 году она составила €152,4 млн, в 2018-м — €150 млн, в 2019-м — €96 млн

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

В 2019 году модный дом Roberto Cavalli покинул рынок Северной Америки. Компания закрыла американские магазины и прекратила все операции в регионе. В этом же году бизнес был продан компании Vision Investment Co. LLC, контролируемой Хуссейном Саджвани, основателем и председателем дубайского девелопера Damac Properties Group

В 2019 году модный дом Roberto Cavalli покинул рынок Северной Америки. Компания закрыла американские магазины и прекратила все операции в регионе. В этом же году бизнес был продан компании Vision Investment Co. LLC, контролируемой Хуссейном Саджвани, основателем и председателем дубайского девелопера Damac Properties Group

Фото: Antonio Calanni / AP

В последние годы Роберто Кавалли жил на вилле недалеко от Тосканы и занимался своими хобби — автомобилями, яхтингом, вождением вертолета, разведением лошадей и виноделием

В последние годы Роберто Кавалли жил на вилле недалеко от Тосканы и занимался своими хобби — автомобилями, яхтингом, вождением вертолета, разведением лошадей и виноделием

Фото: Luca Bruno, File / AP

12 апреля 2024 года Роберто Кавалли умер во Флоренции в возрасте 83 лет. О смерти дизайнера сообщили итальянские СМИ

12 апреля 2024 года Роберто Кавалли умер во Флоренции в возрасте 83 лет. О смерти дизайнера сообщили итальянские СМИ

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Penske Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 15

Роберто Кавалли родился 15 ноября 1940 года в итальянской Флоренции. Раннее детство Роберто провел в шахтерском поселке, где его отец работал горным инженером. Будущий модельер и в школе, и в студенческие годы имел проблемы с успеваемостью. Увлекшись в 1960-х годах работой с тканями и кожей, он так и не окончил Училище искусств во Флоренции

Фото: Arnaldo Magnani / Liaison / Getty Images

В 1960-х годах Кавалли запатентовал нанесение цвета на кожаные изделия, позволяющее окрашивать их в шесть тонов. Это изобретение стало пользоваться популярностью среди модных домов Hermes, Pierre Cardin. В 1970–х модельер основал собственный бренд Roberto Cavalli, выпускал футболки, джинсы и другие предметы гардероба

Фото: Reuters

В возрасте 30 лет Роберто Кавалли представил свою первую коллекцию в салоне прет-а-порте в Париже. В 1972 году провел свой первый показ мод в знаменитом флорентийском особняке Палаццо Питти. В этом же году Кавалли открыл модный бутик в городе Сен-Тропе во Франции

Фото: Daniel Maurer / AP

Сорок лет в индустрии моды разделились для Роберто Кавалли на два периода. Первый был в 1970-х, когда он придумал печатать пестрые рисунки вроде «турецкого огурца», сделал популярными анималистический принт и одежду из мягкой кожи. А в середине 1990-х его бренд стал популярным благодаря джинсам-стрейч. В 1994 году он представил джинсы с искусственными потертостями, что осталось актуальным до сих пор
На фото: Роберто Кавалли и певица Виктория Бекхэм

Фото: Lionel Cironneau / AP

Бренд Cavalli представлен сегодня в 50 странах мира. За время его существования были созданы несколько линий одежды: трикотаж Roberto Cavalli Class, наряды для девочек Angels и для мальчиков Devils, уличная одежда Freedom, молодежная линия Just Cavalli, спортивная линия Roberto Cavalli Gym., нижнее белье, парфюмерия, сумки, часы, обои, плитка и другие вещи

Фото: Richard Drew / AP

На бренд Cavalli работали модели с мировыми именами: Джессика Стам, Ева Риккобоно, Летиция Каста, Наташа Поли, Мариякарла Босконо, Карен Элсон, Каролина Куркова, Иван Олита

Фото: Daniele La Monaca / Reuters

В списке звездных клиентов кутюрье такие имена, как Мадонна, Бритни Спирс, Синди Кроуфорд, Шакира, Дженнифер Лопез, Тина Тернер, Холли Бэрри, Кэтрин Зета-Джонс, Сара Мишель Геллар, Элтон Джон, Шер, Лени Кравитц и другие

Фото: Antonio Calanni / AP

Роберто Кавалли женился два раза. В первом браке с Сильванеллой Джаннони родились дочь Кристиана и сын Томмазо. В 1977 году Кавалли был членом жюри конкурса красоты «Мисс Вселенная 1977», проходившего в Доминикане. Его фавориткой сразу стала «Мисс Австрия» Ева Дюрингер, на которой он позже и женился. У пары родились трое детей: дочь Ракеле, сыновья Даниеле и Роберт. После 28 лет совместной жизни супруги расстались, а в 2023-м Роберто Кавалли вновь стал отцом. Младшего сына от шведской модели Сандры Нильссон он назвал в честь своего отца Джорджио
На фото: Роберто Кавалли на конкурсе красоты, 2005 год

Фото: Efrem Lukstaky / AP

Бренд Cavalli также производит алкогольные напитки — от вина Grappa Degli Dei до водки Roberto Cavalli. При подготовке сортов вина используется виноград, выращенный в поместье модельера в Тоскане (мерло, каберне франк, аликанте буше)

Фото: Bernd Kammerer / Reuters

В 2002 году Кавалли открыл во Флоренции свое первое кафе, позднее подобные заведения появились в Милане, Порто-Черво, Дубае, Сен-Тропе. Бренд Cavalli совместно с тосканской шоколадной фабрикой La Molina разработал линию шоколадных десертов

Фото: DANIEL DAL ZENNARO / EPA / Vostock Photo

В 2002 году модельер был удостоен звания «Дизайнер года» по мнению Fashion Group International. В 2003-м Кавалли выбрали главнокомандующим парада в Нью-Йорке в честь национального праздника — Дня Колумба (на фото). В 2010 году его модный дом получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды» (Luxury Brand Status Index Best of Best). Сам Роберто Кавалли не любит, когда его называют дизайнером, предпочитая определение «художник моды»

Фото: Bebeto Matthews / AP

С 2014 года, когда выручка модного дома составляла €181,2 млн, доходы стали падать. В 2017 году она составила €152,4 млн, в 2018-м — €150 млн, в 2019-м — €96 млн

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

В 2019 году модный дом Roberto Cavalli покинул рынок Северной Америки. Компания закрыла американские магазины и прекратила все операции в регионе. В этом же году бизнес был продан компании Vision Investment Co. LLC, контролируемой Хуссейном Саджвани, основателем и председателем дубайского девелопера Damac Properties Group

Фото: Antonio Calanni / AP

В последние годы Роберто Кавалли жил на вилле недалеко от Тосканы и занимался своими хобби — автомобилями, яхтингом, вождением вертолета, разведением лошадей и виноделием

Фото: Luca Bruno, File / AP

12 апреля 2024 года Роберто Кавалли умер во Флоренции в возрасте 83 лет. О смерти дизайнера сообщили итальянские СМИ

Фото: Giovanni Giannoni / WWD / Penske Media / Getty Images

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...