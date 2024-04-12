Умер модельер Роберто Кавалли

Во Флоренции умер итальянский модельер Роберто Кавалли, сообщила Corriere Della Sera. Ему было 83 года. Как отмечает издание, кутюрье болел продолжительное время.

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Роберто Кавалли родился во Флоренции 15 сентября 1940 года. В 1957 году поступил в Академию искусств, где обучался оформлению интерьера, однако диплом не получил. В дальнейшем он экспериментировал с красителями и методами печати на ткани, создал серию цветочных рисунков на трикотаже.

В 1970-х годах Роберто Кавалли основал собственный бренд одежды Roberto Cavalli. К тому времени он запатентовал процедуру нанесения рисунков на кожаные изделия, позволяющую окрашивать их в шесть тонов, и создал коллекцию одежды в лоскутной технике. Первый показ мод модельера прошел в 1972 году в Палаццо Питти. В том же году он открыл первый бутик в Сен-Тропе.

В 1998 году кутюрье запустил линию мужской и женской одежды Just Cavalli, ориентированную на молодежь. Также под брендом Roberto Cavalli были выпущены линии Roberto Cavalli Class, наряды для девочек Angels и для мальчиков Devils, уличная одежда Freedom, спортивная линия Roberto Cavalli Gym.

В 2002 году Роберто Кавалли был признан дизайнером года по версии Fashion Group International. В 2010-м дом Кавалли получил статус «Лучшая из лучших марка люксовой женской одежды». На сегодняшний день бренд Roberto Cavalli представлен более чем в 50 странах.

Лусине Баласян