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Коммерсантъ FM
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«Каждый раз проекты совершенно разнятся»

Дмитрий Буткевич — об экспозиции «Черно-белый космос»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, каким получился проект, посвященный Дню космонавтики.

Фото: Константин Батынков серия Procosmos-2024

Фото: Константин Батынков серия Procosmos-2024

Я, как обычно, отмечаю главный семейный праздник — День космонавтики. Семья — жена и дочки — тесно связала меня с космосом. Их дедушка и прадедушка Марк Галлай был инструктором первой шестерки космонавтов, автором знаменитого гагаринского слогана «Поехали!». Его, Галлая, 110-летию и 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина мы посвятили очередной арт-проект из кураторской серии «Космос в работах художников XXI века».

На этот раз мы с Лерой Галлай придумали показать «Черно-белый космос»: графику, объекты, фотографии, ткани, выполненные исключительно в этой стильной сдержанной гамме. Экспозиция в галерее «Ходынка» объединения «Выставочные залы Москвы» вместила 90 работ 15 художников.

Вообще с 2011 года, когда мы начали показывать свой «арт-космос», это уже седьмой по счету проект. Любопытно, что каждый раз они совершенно разнятся. Например, один из предыдущих удивил огромным числом портретов Гагарина в разнообразных техниках и даже видах искусства. Помнится, один объект был из компьютерных плат, другой — выклеен из кусочков аутентичных газет от 12 апреля 1961 года. А сейчас у нас единственное его изображение со шлемом и знакомой всем улыбкой — инсталляция художника Евгения Шнайдера из Мончегорска Мурманской области, куда мы когда-то ездили с вариантом своего проекта.

Зато в нынешней экспозиции неожиданно оказалось множество изображений Луны. Почему так случается, непонятно.

Некоторые из художников постоянно участвуют во всех космических проектах: это Константин Батынков с перьевыми рисунками, Сергей Чернов и Леонид Тишков с объектами. Некоторые возвращаются после большого перерыва — графика Владимира Наседкина и рельефы Татьяны Баданиной; кто-то участвует впервые, как Александр Дедушев с графическими композициями, Олег Тыркин со скульптурой и Елена Ржевская, которая украшает дизайнерскую одежду бренда HakaMa Елены Макашовой своими принтами.

Кстати, вечером 21 апреля приглашаем на кураторскую экскурсию по выставке с арт-квестом и космическими призами. Вход для радиослушателей “Ъ FM” будет свободным.

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