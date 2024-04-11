Может ли беременность ускорить старение женщин?

Многим женщинам идет беременность; у многих женщин после беременности наступает «новая молодость»; некоторым женщинам беременность позволяет избавиться от болезней — но как на самом деле? Увы, на самом деле беременность состаривает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Генетический анализ показал, что женщины, у которых была беременность, оказались биологически старше женщин, которые никогда не рожали. И чем больше беременностей было у женщины, тем старше она делалась с точки зрения генетических часов.

«Наши результаты показывают, что беременность ускоряет биологическое старение и что эти эффекты очевидны даже у молодых женщин с высокой фертильностью,— посетовал ведущий автор работы Кейлин Патрик Райан, научный сотрудник Центра старения Колумбийского университета в Нью-Йорке.— Наш эксперимент — первый подобного рода: нам удалось проследить жизнь женщин на протяжении многих лет, и мы смогли проанализировать взаимосвязь беременностей (или их отсутствие) с биологическим возрастом наших участниц».

В ходе исследования ученые отслеживали здоровье более 1,7 тыс. молодых женщин на Филиппинах.

Предыдущие исследования уже показывали, что с возрастом у очень плодовитых женщин ухудшается здоровье и сокращается продолжительность жизни. Но до сих пор не было известно, влияет ли беременность на здоровье юной и молодой женщины, до того как возрастные изменения станут видны без дополнительных исследований.

Чтобы выяснить, как все это происходит, исследователи использовали передовые генетические методы для определения клеточного старения участниц эксперимента. Это так называемые «эпигенетические часы» — они позволяют исследователям изучать старение на ранних этапах жизни и отслеживать биологический возраст людей по сравнению с их хронологическим возрастом. Эпигенетика исследует изменения, которые происходят в синтезе белков по мере старения организма, если ДНК не нарушена. Данные эпигенетики позволяют по этим изменениям установить биологический возраст.

По словам исследователей, связь между количеством беременностей женщины и ее биологическим возрастом сохранялась даже после поправки на другие факторы, способствующие ускоренному старению, в том числе социальный и экономический статусы, курение и наследственные особенности.

У мужчин не фиксировалось ускоренного старения, связанного с количеством беременностей у их партнерш.

Ольга Грибова, по материалам