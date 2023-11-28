Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Удмуртии из группы риска привьют от коклюша из-за роста заболеваемости

По итогу десяти месяцев 2023 года коклюш диагностирован у 84 жителей Удмуртии, 71 из них — дети. При этом среди заболевших 16 человек госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона. Из-за роста случаев коклюша по России в Удмуртии дополнительно вакцинируют около тысячи человек из групп риска. Это медработники, дети, проживающие в закрытых соцучреждениях, и дети с тяжелой и среднетяжелой формой бронхиальной астмы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отметила главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина, в республике достаточно вакцины, она есть в детских поликлиниках и на складах. При этом вакцинация взрослых коклюша не входит в Национальный календарь профилактических прививок и осуществляется только по показаниям.

Коклюш — это бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Начало заболевания может протекать как типичная ОРВИ с невысокой температурой, однако затем кашель приобретает приступообразный характер, усиливается по ночам.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...