Жителей Удмуртии из группы риска привьют от коклюша из-за роста заболеваемости

По итогу десяти месяцев 2023 года коклюш диагностирован у 84 жителей Удмуртии, 71 из них — дети. При этом среди заболевших 16 человек госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона. Из-за роста случаев коклюша по России в Удмуртии дополнительно вакцинируют около тысячи человек из групп риска. Это медработники, дети, проживающие в закрытых соцучреждениях, и дети с тяжелой и среднетяжелой формой бронхиальной астмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отметила главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина, в республике достаточно вакцины, она есть в детских поликлиниках и на складах. При этом вакцинация взрослых коклюша не входит в Национальный календарь профилактических прививок и осуществляется только по показаниям.

Коклюш — это бактериальная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Начало заболевания может протекать как типичная ОРВИ с невысокой температурой, однако затем кашель приобретает приступообразный характер, усиливается по ночам.