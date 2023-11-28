В центре Краснодара 1 декабря ограничат движение

В центре Краснодаре в ближайшую пятницу, 1 декабря, ограничат движение. Водители не смогут проехать по участку улицы Гоголя от Красноармейской до Красной, предупредили в пресс-службе администрации города.

Ограничения вступят в силу в 6:00 пятницы и продлятся до 16:00. В это время в городе будет проходить праздничное мероприятие в честь Дня аудитора и бухгалтера Краснодарского края.

Вечером накануне, 30 ноября, с указанного участка начнут убирать припаркованные автомобили. На освобожденном месте организуют стоянку для участников и гостей мероприятия.

Вячеслав Рыжков

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