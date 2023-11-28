Нижегородский депутат Василий Суханов предложил учить родителей любить страну

Депутат законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов высказался по поводу опубликованного в сети видео, на котором дети забрались на мемориал Вечный огонь в поселке Сортировочный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Видео, снятое нижегородкой, быстро распространилось в социальных сетях. Некоторые Telegram-каналы и СМИ сами истолковали его как осквернение Вечного огня.

Депутат в своем Telegram-канале вступился за детей, сказав, что они тут «совершенно не при чем»: «Уверен, что этим ребятам никто просто не смог донести, что такое Вечный Огонь!». Василий Суханов предложил учить родителей и преподавателей любить страну.

По его мнению, следует сходить в школу и поговорить с учителями, а класс отвести на экскурсию в Специальный отряд быстрого реагирования, где детям расскажут, как погибли в Чечне в 1996 году «10 отважных нижегородских парней».

Василий Суханов также считает, что детям нужно знать, как сейчас сражаются нижегородские мужчины на специальной военной операции. По его мнению, школьникам об этом должны рассказать вернувшиеся из зоны боевых действий.

В управлении МВД по Нижегородской области «Ъ-Приволжье» сообщили, что заявлений на действия детей не поступало, а полиция проверяет информацию, размещенную в интернете.

Ирина Андреева